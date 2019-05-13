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خبير روسى: منظومة "إس- 300" وصلت لأمريكا عن طريق أوكرانيا

الإثنين، 13 مايو 2019 12:58 م
خبير روسى: منظومة "إس- 300" وصلت لأمريكا عن طريق أوكرانيا منظومة إس 300 ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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قال الخبير الروسى ورئيس تحرير مجلة (الدفاع الوطنى) الروسية، إيجور كوروتشينكو، إن منظومة (إس-300) الموجودة فى الولايات المتحدة، قد تكون وصلت إلى هناك من أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن كوروتشينكو، قوله إنه من المعروف أن هناك برنامج تعاون سرى بين وزارتى الدفاع الأوكرانية والأمريكية فى عهد الرئيس الأوكرانى بيوتر بوروشينكو، والذى سمح للجانب الأوكرانى بإتاحة المجال للولايات المتحدة للحصول على عينات من المعدات العسكرية السوفييتية، بما فى ذلك (إس-300).

ويظن الخبير أن تسليم كييف لمنظومة الدفاع الجوى (إس-300) جرى فى إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن تطوير (إس-300) يعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتالى فهى لا تحمل أى معلومات حقيقية سرية حول الأسلحة الروسية.

وكانت مجلة (ديفينس بلوج) قد تناولت صورا لمعدات عسكرية ظهرت فى حقل رماية أمريكية، وذلك على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن منظومة (إس-300) تظهر ضمن هذه الصور.

 


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