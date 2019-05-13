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حنان عشراوى: السفارة الأمريكية ترفض منحى تأشيرة دخول الولايات المتحدة

الإثنين، 13 مايو 2019 09:59 م
حنان عشراوى: السفارة الأمريكية ترفض منحى تأشيرة دخول الولايات المتحدة حنان عشراوى
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قالت المفاوضة الفلسطينية المخضرمة حنان عشراوى اليوم الاثنين إنه تم رفض منحها تأشيرة دخول للولايات المتحدة لأول مرة واعتبرت ذلك ردا على انتقادها لإدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.

ولم يرد الدبلوماسيون الأمريكيون على ما قالته عشراوى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التى شاركت فى محادثات السلام المؤقت مع إسرائيل والتي جرت قبل عقود.

وقالت عشراوي على تويتر" رسميا طلبى للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة رُفض. لم يتم إعطاء سبب." وأضافت " هذه الإدارة قررت أننى لا أستحق أن تطأ قدمى الولايات المتحدة".

وذكرت عشراوي أن الأسباب المحتملة لذلك هو "انتقادها القوي لهذه الإدارة وأتباعها" و"عدم تسامحها على الإطلاق مع الاحتلال الإسرائيلي بكل مظاهره بوصفه أحد أكثر أشكال الطغيان والسلب والحرمان تفشيا".

 

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