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"حماية الطفل" بالشرقية تستقبل 155 بلاغا واستغاثة من بداية عام 2019

الإثنين، 13 مايو 2019 03:56 م
"حماية الطفل" بالشرقية تستقبل 155 بلاغا واستغاثة من بداية عام 2019 العنف ضد الأطفال- أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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تلقت وحدة الحماية العامة للطفل بالشرقية، 155 بلاغا منذ بداية عام 2019 ما بين (عنف أسرى - اغتصاب – تسول - إيواء أطفال بلا مأوى - تنمر)، وتم التعامل معها فوراً وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته، وتقوم ببحث ورصد وحل المشكلات الخاصة بالأطفال، وكذلك استقبال البلاغات الخاصة بنجدة الطفل على الخط الساخن 16000 لتقوم الوحدة بتحويل البلاغات المقدمة على عنوان المركز التابع له الطفل لحلها فوراً .

 

وأضافت سرية محمد إبراهيم، مديرة مكتب حماية الطفل بالمحافظة، أن المكتب يقوم بصفة مستمرة بتنظيم دورات وورش عمل لأعضاء وحدات الحماية الفرعية العامة، بحضور أعضاء النيابة العامة والمستشارين بمكتب النائب العام لدعم النظام الوطنى لحماية الطفل للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد والتعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر، وبذلك أصبح فى تعاون وآلية عمل مع النيابات والمرور المستمر على دور الرعاية، بالإضافة إلى تنظيم برنامج لبناء قدرات الوحدات العامة والفرعية ودعم منظومة الحماية الوطنى الخاص بالطفل المعرض للخطر والحفاظ عليه من الشارع، وتقديم مواطن صالح يُساهم فى تقدم ورقى المجتمع بتنفيذ من قِبل هيئة إنقاذ الطفولة واليونسيف وعمل زيارات لجميع الوحدات الفرعية بالمراكز والوحدة العامة لدعمهم.


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