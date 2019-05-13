حصاد المحافظات.. تشييع جثمان القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تشييع جثمان القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة



تشييع جثمان الأنبا مقار كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة

السجن المشدد 10 سنوات لسيدة قتلت طفلتها فى سوهاج



حبس - أرشيفية

جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل استخدم العنف مع رجال الشرطة



حبس - ارشيفية

السجن المشدد للمتهمان بقتل عامل تدخل للدفاع عن ربة منزل فى الشارع بالشرقية



مشاجرة - أرشيفية

القبض على متهم استولى على 230 ألف جنيه من مواطن بداعى توظيف أقاربه بالخارج





لتعرضه لعملية نصب من قبل مستريح بسوهاج.. شاب ينهى حياته بشفرة حلاقة



إنتحار - أرشيفية

محافظ الدقهلية: ايقاف تشغيل التوكتوك نهائيا بالمدن ومصادرته فورا



الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية

صور.. جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة



الأقمشة المضبوطة

محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة