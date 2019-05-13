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حصاد المحافظات.. تشييع جثمان القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة

الإثنين، 13 مايو 2019 10:47 م
حصاد المحافظات.. تشييع جثمان القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة
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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

 

تشييع جثمان القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة

تشييع جثمان الأنبا مقار كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة
تشييع جثمان الأنبا مقار كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة

 

السجن المشدد 10 سنوات لسيدة قتلت طفلتها فى سوهاج

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

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شبرا الخيمة

القمص مقار سعد

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