video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس طالب لاتهامه بقتل سائق بقرية كفر العرب بالمنوفية

الإثنين، 13 مايو 2019 11:24 ص
حبس طالب لاتهامه بقتل سائق بقرية كفر العرب بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس "أحمد .ع ا .ش" 19 عاما، وذلك لقيامة بقتل سائق بقرية كفر العرب التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء تواجده لفض مشاجرة بين عائلتين بسب خلافات بينهم على مغازلة فتاة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع سائق بكفر العرب القبلى بقويسنا .

على الفور انتقلت مباحث مركز قويسنا برئاسة المقدم أحمد خليل رئيس المباحث، وتبين أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهم على مغازلة فتاة، وتدخل "محمود محمد على" 35 عاما سائق لفض المشاجرة، فقام "أحمد .ع ا .ش" 19 عاما، أحد طرفى المشاجرو بأطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أصابت المجنى عليه فى الصدر والعنق فلقى مصرعه على الفور، تم نقل الجثة إلى مستشفى قويسنا المركزى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحبس 7 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

أخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

حبس طالب

نيابة مركز قويسنا

قتل سائق

قرية كفر العرب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة