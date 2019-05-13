حبس طالب لاتهامه بقتل سائق بقرية كفر العرب بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس "أحمد .ع ا .ش" 19 عاما، وذلك لقيامة بقتل سائق بقرية كفر العرب التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء تواجده لفض مشاجرة بين عائلتين بسب خلافات بينهم على مغازلة فتاة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع سائق بكفر العرب القبلى بقويسنا .

على الفور انتقلت مباحث مركز قويسنا برئاسة المقدم أحمد خليل رئيس المباحث، وتبين أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات بينهم على مغازلة فتاة، وتدخل "محمود محمد على" 35 عاما سائق لفض المشاجرة، فقام "أحمد .ع ا .ش" 19 عاما، أحد طرفى المشاجرو بأطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش أصابت المجنى عليه فى الصدر والعنق فلقى مصرعه على الفور، تم نقل الجثة إلى مستشفى قويسنا المركزى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.