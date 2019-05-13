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حالة الطقس اليوم الإثنين 13/5/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 13/5/2019 فى مصر والدول العربية طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر
 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

الطقس فى الأردن 
 

نهاراً

ارتفاع أخر فى درجات الحرارة لتتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.
 ويسود طقس حار نسبياً فى عموم المناطق و حاراً فى الاغوار والبحر الميت و العقبة. 
وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة السرعة.
وفى خليج العقبة: 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. تنشط أحياناً. 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

ارتفاع إضافى بدرجات الحرارة مقارنة بالليالى الماضية وطقس أكثر حرارة من المُعتاد متوقع.
وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين 
 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار فى كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 


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