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الإثنين، 13 مايو 2019 05:11 ص
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جهاز أشعة جديد لخدمة مرضى مستشفى الصدر بالفيوم

الإثنين، 13 مايو 2019 05:00 ص
جهاز أشعة جديد لخدمة مرضى مستشفى الصدر بالفيوم جهاز الاشعه
الفيوم – رباب الجالي
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تسلم مستشفى الصدر بمحافظة الفيوم جهاز "cr" جديد للأشعة يخدم مرضى المستشفى ويوفر دقة عالية فى تصوير وطباعة الأشعة.

وقالت الدكتور آلاء مصطفى الوحش مديرة المستشفى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هذا الجهاز وصل من وزارة الصحة إلى المستشفى ويتخطى سعره الـ2 مليون جنيه، وهو أحدث جهاز أشعة وصل للمستشفى وهو يوفر دقة عالية فى التصوير ويمكن للطبيب الإطلاع على الأشعة على الجهاز نفسه قبل طباعتها فى الحالات العاجلة، كما أن الجهاز أسرع كثيرا فى تصوير وطباعة الأشعة وأعلى كثيرا فى الدقة ويساعد على التشخيص الجيد، خاصة أن مرضى الصدر كلما كانت الدقة عالية فى الأشعة كلما كان التشخيص جيدا والعلاج فعالا.

ولفتت مديرة مستشفى الصدر أن هناك توسعات كبيرة فى المستشفى تتم خلال هذه الفترة ويتم افتتاح أقسام جديدة لتطوير المستشفى وتقديم خدمة أفضل للمرضى.

 


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