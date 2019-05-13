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جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل استخدم العنف مع رجال الشرطة

الإثنين، 13 مايو 2019 03:08 م
جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل استخدم العنف مع رجال الشرطة حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "السيد.ع" عامل زراعى بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه باستخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة، واطلاق النار عليهم أثناء القبض عليه، مما أسفر عن إصابة رقيب أول "احمد.م" بمركز دار السلام.

 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.

 

وتعود أحداث الواقعة، إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام، عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام حملة من قوات الأمن، لضبط المتهم لقيامه بالإتجار فى المخدرات، وفى أحد الأكمنة بدائرة مركز دار السلام، أطلق النيران على أفراد القوة من سلاح إلى كان بحوزته، مما نتج عنه إصابة الرقيب أول بطلقة نارية، وتم نقله إلى المستشفى، مما دعا القوة لتبادل إطلاق الأعيرة النارية معه، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.


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