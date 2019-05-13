"جثة مجهولة فى الطريق"..3 قرارات للنيابة لحل لغز مقتل خفير والتخلص من جثته بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

اتخذت النيابة العامة بشمال الجيزة ،عدة قرارات فى آطار التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل حارس انشاءات والتخلص من جثته بحى الدقى، حيث أمرت النيابة بتشريح جثمان الضحية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة به؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، المنتشرة بمحيط العثور على الجثة، لكشف غموض الحادث، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان فريق من النيابة العامة ناظر جثة المجنى عليها، وتبين أنها لرجل فى العقد الثالث من عمره، ومصاب بطعنة نافذة أودت بحياته، ومرتديًا ملابسه كاملة.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالقرب من ميدان الدقى.

انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه فارق الحياة نتيجة تلقيه طعنة نافذة بسلاح أبيض.