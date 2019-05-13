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جامعة عين شمس: حرمان الطالب من مواد فصل دراسى حال ضبط سماعة الأذن بالامتحان

الإثنين، 13 مايو 2019 01:23 م
جامعة عين شمس: حرمان الطالب من مواد فصل دراسى حال ضبط سماعة الأذن بالامتحان امتحانات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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علقت جامعة عين شمس قائمة بالمحظورات على الطلاب اجتنابها خلال امتحانات نهاية العام، جاء فى مقدمتها التليفون المحمول و سماعات الأذن واللجوء للغش، وذلك تزامنا مع امتحانات نهاية العام.

 

وحذرت جامعة عين شمس فى قائمة المحظورات التى تم تعليقها على مبنى الامتحانات من دخول الطالب لجنة الامتحان ومعه سماعات الآذن والتليفون المحمول، مؤكدة أنه حال ضبط الطالب ومعه سماعات الآذن مستخدمه أو غير مستخدمة يحرم من مواد الفصل الدراسى كاملة ويحال لمجلس التأديب.

 

وأكدت الجامعة، أنه يحظر على الطالب دخول لجنة الامتحان ومعه التليفون المحمول أو التابلت وحال ضبط الطالب بلجنة الامتحان بتليفونه المحمول مغلقا وفى حوزته يحرم من مادة الامتحان والمادة السابقة عليها.

 

وأشارت الجامعة، إلى أنه حال ضبط الطالب وبحوزته تليفونه المحمول بلجنة الامتحان وتم استخدامه بتقرير من أستاذ المادة يحرم الطالب من مواد الفصل الدراسى كاملة ويحال لمجلس تأديب.


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