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الإثنين، 13 مايو 2019 05:26 م
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توريد 72 ألفا و890 طن قمح للصوامع والشون فى قنا

الإثنين، 13 مايو 2019 04:18 م
توريد 72 ألفا و890 طن قمح للصوامع والشون فى قنا قمح -ارشيفية
قنا - وائل محمد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن هناك متابعة مستمرة لموقف توريد الاقماح للموسم الحالي بمختلف صوامع وشون المحافظة لافتا إلي أنه يتم إعداد تقارير يومية بالكميات التي تم توريدها موضحا بها إجمالي ما تم توريده والذي وصل أمس إلي حوالي 72 ألفا و890 طنا .

 

وأشار الهجان إلي أن هناك تنسيقا دائما بين الجهات المعنية بعملية استلام الأقماح سواء من صغار المزارعين أو التجار، مؤكدا أنه تم مراعاة تقديم كافة التسهيلات خلال الموسم الحالي كما تم التنبيه علي القائمين علي عملية التوريد بتذليل أية صعوبات يتم رصدها قد تؤثر بالسلب علي عملية التوريد .

 

والجدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 آلاف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 ألف طن وأن السعة التخزينية لصوامع وشوّن المحافظة تبلغ 205 آلاف و590 طنا موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألفا و590 طنا.


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