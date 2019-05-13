تنفيذ 1375 حكما وضبط 111 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء عاطف مهران ، مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1375 حكمًا متنوعًا منها 981حكمًا جزئيا و 42 حكم مستأنف و 299 حكم غرامات و49 حكم مخالفات و4هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10100 جنيه قيمة تحصيل غرامات ومخالفات.

كما تمكنت الحملة من ضبط111 متهمًا هاربا محكومًا عليهو تم التحفظ على المتهمين ، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.