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تنفيذ 1375 حكما وضبط 111 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإثنين، 13 مايو 2019 01:48 ص
تنفيذ 1375 حكما وضبط 111 هاربا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات  اللواء عاطف مهران ،  مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1375 حكمًا متنوعًا منها 981حكمًا جزئيا و 42 حكم مستأنف و 299 حكم غرامات و49 حكم مخالفات و4هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10100 جنيه قيمة تحصيل غرامات ومخالفات

كما تمكنت الحملة من ضبط111 متهمًا هاربا محكومًا عليهو تم التحفظ على المتهمين ، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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