تفاصيل مثيرة فى واقعة مقتل ربة منزل على يد ابنها بالجيزة..تعرف عليها

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل ربة منزل، على يد ابنها بمنطقة الكوم الأخضر، حيث تبين أن خلافات نشبت بين المتهم والمجنى عليها البالغة من العمر65 عامًا، دفعته، لأن يستل سكين "مطبخ"، ويسدد عدة طعنات نافذة للمجنى عليها فسقط على الأرض غارقًة فى دمائها.

وتبين من التحقيقات، أن المجنى عليها، أصيبت بعدة طعنات نافذة فى منطقتى الصدر والظهر، وأصيبت بسحجات وكدمات فى الجسد نتيجة اعتداء المتهم عليها بالضرب، وأنه فر هاربًا بعد الواقعة.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل ربة منزل على يد نجلها بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.

واعترف المتهم "أ.ع" عامل فى العقد الرابع من العمر، بقتله المجني عليها والدته"م.ف" ربة منزل في العقد السادس من عمرها ، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه.