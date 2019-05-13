video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل مثيرة فى واقعة مقتل ربة منزل على يد ابنها بالجيزة..تعرف عليها

الإثنين، 13 مايو 2019 02:00 ص
تفاصيل مثيرة فى واقعة مقتل ربة منزل على يد ابنها بالجيزة..تعرف عليها أرشيفية - جثة
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل ربة منزل، على يد ابنها بمنطقة الكوم الأخضر، حيث تبين أن خلافات نشبت بين المتهم والمجنى عليها البالغة من العمر65 عامًا، دفعته، لأن يستل سكين "مطبخ"، ويسدد عدة طعنات نافذة للمجنى عليها فسقط على الأرض غارقًة فى دمائها.

وتبين من التحقيقات، أن المجنى عليها، أصيبت بعدة طعنات نافذة فى منطقتى الصدر والظهر، وأصيبت بسحجات وكدمات فى الجسد نتيجة اعتداء المتهم عليها بالضرب، وأنه فر هاربًا بعد الواقعة.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل ربة منزل على يد نجلها بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.

واعترف المتهم "أ.ع" عامل فى العقد الرابع من العمر، بقتله المجني عليها والدته"م.ف" ربة منزل في العقد السادس من عمرها ، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

براءة أمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين بالجيزة

صور.. محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ببولاق والدقى

النيابة الإدارية تحيل 4موظفين بالإصلاح الزراعى بالجيزة للمحاكمة بتهمة التزوير

شكوى من انقطاع مياه الشرب منذ شهر فى بشتيل بالجيزة

المرور يضبط 3550 مخالفة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

اخبار الحوادث

اخبار المحاكم

اخبار مصر

قتل

المباحث

الجيزة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة