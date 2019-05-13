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تعليم"الوادى الجديد": توفير مبردات مياه ومراوح استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنيه

الإثنين، 13 مايو 2019 01:43 م
تعليم"الوادى الجديد": توفير مبردات مياه ومراوح استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنيه الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد عن، امتحانات المعامل للدبلومات الفنية صباح غد الثلاثاء، على مستوى 13 مدرسة للتعليم الفنى بمحافظة الوادى الجديد

وقال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، خلال بيان له، أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لإنطلاق امتحانات الدبلومات الفنية فى 13 لجنة امتحانية، وفرت بها مبردات مياه ومراوح، لمواجهة درجة حرارة الجو بالمحافظة، كما جهزت المديرية استراحات لائقة لمراقبى الامتحانات الوافدين من خارج المحافظة. 

من جانبه أكد محمود حسن آدم، مدير إدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن امتحانات الدبلومات بالمحافظة ستجرى على 3 مراحل الأولى وتشمل امتحانات المعامل من يوم 14 – 17 مايو الجاري، والمرحلة الثانية وهى امتحانات النظرى من يوم 18 – 30 مايو 2019، بينما المرحلة الثالثة تشمل امتحانات المواد العملية وتنطلق يوم 31 مايو وحتى 3 يونيو 2019

أوضح محمود، أن الامتحانات تجرى فى 13 لجنة بـ 13 مدرسة بواقع 6 لجان فى 6 مدارس للتعليم الصناعي، بإجمالى 818 طالب، و 5 لجان فى 5 مدارس للتعليم الزراعى بإجمالى 690 طالب وطالبة، و مدرستين للتعليم التجاري، بإجمالى 254 طالب وطالبة، على أن يكون إجمالى عدد طلاب التعليم الفنى الذين لهم حق دخل امتحانات نهاية العام بالدبلومات الفنية هو 1762 طالب وطالبة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عدم تلقى غرف عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بلاغات من صعوبة الامتحانات اليوم، كما لم تتلق شكاوى من أولياء الأمور.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى أنه بالنسبة لامتحان مادة الجبر، الذى اشتكى من صعوبة بعض أسئلته -أمس الأحد- أولياء الأمور، تم تشكيل لجنة وفحص المادة، وسيتم توزيع الدرجات على بقية الأسئلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح التداوى، أن عدد المتقدمين لاختبارات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 4288 طالبا وطالبة موزعين على 116 لجنة.

 


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