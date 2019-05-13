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تعرف على جهود قطاع الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الإثنين، 13 مايو 2019 11:41 ص
تعرف على جهود قطاع الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة اسطوانات البوتاجاز-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصل قطاع الأمن الإقتصادى جهوده لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (10) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل)، وكذا (1046) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.
 
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (760) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية ).
 
وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (5131) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة  ومخالفات شروط التعاقد.
 
ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (88) قضية متنوعة.
 
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (3) قضايا أموال عامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.
 
وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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