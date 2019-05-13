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تعرف على أطول أيام شهر رمضان المبارك فى عدد ساعات الصيام

الإثنين، 13 مايو 2019 09:14 م
تعرف على أطول أيام شهر رمضان المبارك فى عدد ساعات الصيام الفطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، والامساكية التى أعدها المعهد أن أطول أيام شهر رمضان المبارك من حيث عدد الصيام سيكون أخر يومين فى الشهر المبارك الأحد والإثنين 2 و 3 يونيو الموافقان 28  و29 رمضان .
 
وسيبلغ عدد ساعات الصيام فى أخر يومين بالشهر المبارك وهما أطول أيام الشهر الكريم حوالى 16 ساعة صيام ودقيقتين ، وذلك بعدما كان أقصر أيامه فى ساعات الصيام هى أول أيام الشهر المبارك بمدة ساعات الصوم بلغت 15 ساعة و 23 دقيقة ولكن يوما يعد يوم تزداد عدد ساعات الصيام حتى تصل أقصاها فى أخر أيامه.
 
 
وينشر "اليوم السابع" عدد ساعات الصيام وتوقيتات الإفطار والإمساك خلال أخر يومين بالشهر المعظم وهما أطول أيام الشهر فى عدد ساعات الصيام كما يلى : 
 
- الأحد 2 يونيو الموافق 28 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
 
 
 
- الإثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان
 
 
 
مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
 
 
يذكر أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك،  كشفت أن عدة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى (1440) ستكون 29 يوما.
 
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية"، و وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.
 
وتبلغ عدد الأطوار التى يمر بها القمر خلال دورانه حول الأرض  8 أطوار فى كل شهر، يتغير خلالها شكله المرئى من مرحلة الهلال مرورا بالبدر ثم ينتهى بالمحاق، مشيرا إلى أن تلك الأطوار تنشأ نتيجة دوران القمر خلال شهر عربى كامل حول الأرض على شكل قطع ناقص بيضاوى المدار، فتختلف أطواره بشكل دورى أثناء عملية الدوران اعتمادا على التغير فى المواقع النسبية لكل من القمر والأرض والشمس.
 
 
 
 
 
 

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