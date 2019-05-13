القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الأنبا مرقس أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها صلاة الجنازة على القمص مقار سعد مقار، مساء اليوم، بكنيسة مارجرجس شبرا البلد المطرانية، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، على أن يقام العزاء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين الوحدة العربية، ويوم الثلاثاء والأربعاء بكنيسة مارمرقس الرسول المنشية الوحدة العربية شبرا الخيمة.

وكانت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها،قد أعلنت تعرض القمص مقار سعد كاهن كنيسة مامرقص الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة صباح اليوم الإثنين، لحادث إطلاق نار من أحد العاملين بالكنيسة، مما أدي إلى مصرعه على الفور، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة، والواقعة محل التحقيق حاليا.

وأكدت المطرانية، أن الحادث جنائيا، كما تؤكد عدم مسؤليتها عما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولا يعتد بأي أخبار أخرى إلا عن طريق الصفحة الرسمية للمطرانية.

وتابعت المطرانية، "إننا إذ نودي علي رجاء القيامة كانها وأبا نشيطا خدم الكنيسة وشعبها بكل أمانة طوال مدة قرابة الربع قرن، نياحا لنفسه الباره وتعزيات السماء لأسرته وشعبة أخوته الكهنة".







































تشييع جثمان القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة (6)



