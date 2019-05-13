video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشكيل لجنة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالشرقية

الإثنين، 13 مايو 2019 04:50 م
تشكيل لجنة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً رقم 5707 لسنة 2019، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق تختص بمتابعة وضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق بما يحقق إجراءات الرقابة والتوعية، ذلك برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من "مدير مديرية التموين- مدير مديرية الصحة - مدير مديرية الطب البيطرى- ورئيس مباحث التموين- وممثل لجهاز حماية المستهلك - مدير عام الشؤن الاقتصادية - رئيس المركز أو المدينة المختص".

 

وفى هذا الإطار أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى المديريات الخدمية وأعضاء اللجنة العليا المختصة بتشكيل لجان متابعة دورية ومستمرة للمرور على الأسواق لإحكام السيطرة عليها والتصدى لجشع التجار واحتكار السلع والتأكد من توافر السلع اللازمة والضرورية فى مختلف منافذ البيع وبأسعار مناسبة وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضمان حصول المواطن على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة عليها والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها وحصولها على التراخيص اللازمة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية اللازمة .

 

وتنفيذاً لقرار وتعليمات المحافظ اجتمع اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة مع كل من مديرى مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثل عن جهاز حماية المستهلك بالشرقية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لاستعراض آليات عمل لجان متابعة منظومة ضبط الأسواق وبحث المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية ضبط الأسواق وسبل حلها للوصول لرضا المواطن من خلال المرور على (الأسواق – المطاعم - المحلات التجارية - مصانع الأغذية - المعارض ومنافذ البيع) بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها واتباع الطرق السليمة لعرض المنتجات خاصة اللحوم والأسماك لعدم تعرضها للتلف والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ قرارات الغلق الإدارى .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يتابع حملات إزالة التعديات ويتفقد مشروع كوبري شرويدة

محافظ الشرقية يتابع أعمال طلاء أول مبنى بالزقازيق ضمن مبادرة توحيد لون المبانى

محافظ الشرقية: الفعاليات الدينية فى رمضان فرصة لنشر مبادىء الدين الصحيح

محافظ الشرقية يُفاجئ الوحدة الصحية بمنشأة ابو عمر ويُحيل 11 من العاملين بالوحدة للتحقيق

محافظ الشرقية يستجيب لشكوى الأهالى ويأمر برفع عمود كهرباء مائل

محافظ الشرقية يُصدر قرارًا بحركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

الشرقية

اخبار الشرقية

التفتيش على الاسواق

الأسواق

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة