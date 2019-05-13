تشكيل لجنة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قراراً رقم 5707 لسنة 2019، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق تختص بمتابعة وضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق بما يحقق إجراءات الرقابة والتوعية، ذلك برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من "مدير مديرية التموين- مدير مديرية الصحة - مدير مديرية الطب البيطرى- ورئيس مباحث التموين- وممثل لجهاز حماية المستهلك - مدير عام الشؤن الاقتصادية - رئيس المركز أو المدينة المختص".

وفى هذا الإطار أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى المديريات الخدمية وأعضاء اللجنة العليا المختصة بتشكيل لجان متابعة دورية ومستمرة للمرور على الأسواق لإحكام السيطرة عليها والتصدى لجشع التجار واحتكار السلع والتأكد من توافر السلع اللازمة والضرورية فى مختلف منافذ البيع وبأسعار مناسبة وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك لضمان حصول المواطن على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة عليها والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها وحصولها على التراخيص اللازمة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية اللازمة .

وتنفيذاً لقرار وتعليمات المحافظ اجتمع اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة مع كل من مديرى مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثل عن جهاز حماية المستهلك بالشرقية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لاستعراض آليات عمل لجان متابعة منظومة ضبط الأسواق وبحث المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية ضبط الأسواق وسبل حلها للوصول لرضا المواطن من خلال المرور على (الأسواق – المطاعم - المحلات التجارية - مصانع الأغذية - المعارض ومنافذ البيع) بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها واتباع الطرق السليمة لعرض المنتجات خاصة اللحوم والأسماك لعدم تعرضها للتلف والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ قرارات الغلق الإدارى .