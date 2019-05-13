ترامب يحذر الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية

واشنطن(رويترز)

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية التى فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضى وقال إن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أى زيادة فى الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على تويتر قائلا "لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأمريكيون مقابل الرسوم، التى تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم... على الصين ألا ترد - لن يزداد الوضع إلا سوءا!" مضيفا أن من الممكن تفادى الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى.

وتابع "قلت بصراحة للرئيس شى ولجميع أصدقائى الكثيرين فى الصين إن الصين ستتضرر بشدة إذا لم تبرم اتفاقا لأن الشركات ستضطر لمغادرة الصين إلى دول أخرى. سيكون الشراء فى الصين باهظ التكلفة للغاية. وصلتم إلى اتفاق رائع، شبه مكتمل، وتراجعتم!".