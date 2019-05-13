تراجع مبيعات السيارات فى الصين 14.6% على أساس سنوى فى أبريل

(رويترز)

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، انخفضت 14.6% في أبريل مقارنة بنفس الشهرمن العام الماضي لتسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي وذكر الاتحاد أن المبيعات هبطت إلى 1.98 مليون سيارة.

وجاء ذلك إثر هبوط بنسبة 5.2% في مارس و14% في فبراير، فضلا عن تسجيل أول انكماش سنوي منذ التسعينات في العام الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتخفض شركات صناعة السيارات الأسعار في الصين بعض أن طبقت الحكومة تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي لكن الاتحاد ذكر أن مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة تظل النقطة المضيئة، وارتفعت 18.1 بالمئة في أبريل إلى 97 ألف سيارة.

وزادت مبيعات هذا النوع من السيارات نحو 62 % العام الماضي رغم انكماش سوق السيارات بشكل عام.