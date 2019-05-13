video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مبيعات السيارات فى الصين 14.6% على أساس سنوى فى أبريل

الإثنين، 13 مايو 2019 11:12 ص
تراجع مبيعات السيارات فى الصين 14.6% على أساس سنوى فى أبريل معرض سيارات الصين
(رويترز)
إضافة تعليق

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، انخفضت 14.6% في أبريل مقارنة بنفس الشهرمن العام الماضي لتسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي وذكر الاتحاد أن المبيعات هبطت إلى 1.98 مليون سيارة.

وجاء ذلك إثر هبوط بنسبة 5.2% في مارس و14% في فبراير، فضلا عن تسجيل أول انكماش سنوي منذ التسعينات في العام الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتخفض شركات صناعة السيارات الأسعار في الصين بعض أن طبقت الحكومة تخفيضات ضريبية لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي لكن الاتحاد ذكر أن مبيعات السيارات التي تعمل بأنواع طاقة جديدة تظل النقطة المضيئة، وارتفعت 18.1 بالمئة في أبريل إلى 97 ألف سيارة.

وزادت مبيعات هذا النوع من السيارات نحو 62 % العام الماضي رغم انكماش سوق السيارات بشكل عام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تشانغآن فورد" تسحب 19 ألف سيارة بالصين لعيوب في مفتاح تشغيل المحرك

"بى.إم.دبليو" تسحب أكثر من 121 ألف سيارة بالصين بسبب مشكلة كهربائية

"جاجوار لاند روفر" تستدعى 44 سيارة بالصين لمشاكل فى المحرك

مبيعات السيارات

سيارات الصين

الصين

مصنعى سيارات الصين

اخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة