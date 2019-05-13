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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

الإثنين، 13 مايو 2019 10:44 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.96% خاسرا 54.9 نقطة ليصل إلى مستوى 5637.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% خاسراً  66.570 نقطة ليصل إلى مستوى 6096.38 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.54% خاسراً 26.060 نقطة ليصل إلى مستوى 4752.69 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 60.1 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون دينار كويتى عبر 2450 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاعى الاتصالات والصناعة بنسبة 1.28%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم العقار بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "سنرجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.90%، تليه وطنية بنسبة 9%، ثم التعمير بنسبة 7.94%، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.30% ثم أرجان بنسبة 9.77%، ثم بيان بنسبة 9.55%


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