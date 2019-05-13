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تراجع بورصة قطر بنسبة 2% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 13 مايو 2019 10:40 ص
تراجع بورصة قطر بنسبة 2% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.02% خاسرة 200.28 نقطة، لتصل إلى مستوى 9728.35 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 8.2 مليون سهم بقيمة 148.2 مليون ريال قطرى عبر 4240 صفقة، وارتفع 3 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.51%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.04%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.57%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.64%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%.


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