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الإثنين، 13 مايو 2019 04:03 م
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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 13 مايو 2019 02:40 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.89% خاسرة عدد 188.02 نقطة، لتغلق عند مستوى 9740.20 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 15.7 مليون سهم بقيمة 328.99 مليون ريال قطرى عبر 8354 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.59%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%.
 

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