تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.89% خاسرة عدد 188.02 نقطة، لتغلق عند مستوى 9740.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 15.7 مليون سهم بقيمة 328.99 مليون ريال قطرى عبر 8354 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.59%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%.