تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 3.6% بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.55% خاسراً 308.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8366.64 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.97% خاسراً 68.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3424.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 184.5 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 8 شركة، فيما تراجعت 174 شركة.

وتراجع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.58%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 5.02%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.20%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.40%.