video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بضغوط هبوط جماعى للقطاعات..

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الإثنين، 13 مايو 2019 11:11 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.07% خاسرا 179.21 نقطة ليصل إلى مستوى 8495.45 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.94% خاسرا 67.88 نقطة ليصل إلى مستوى 3425.42 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 43.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 13 شركة، فيما تراجعت 162 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.74%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.28%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاعا

بورصة السعودية خضراء للأسبوع السابع.. وتراجع دبى والكويت والبحرين

البنوك تقود صعود البورصة السعودية والأسهم المصرية تشهد موجة بيع

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاع

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاعا

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة