تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.07% خاسرا 179.21 نقطة ليصل إلى مستوى 8495.45 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.94% خاسرا 67.88 نقطة ليصل إلى مستوى 3425.42 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 43.3 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 13 شركة، فيما تراجعت 162 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.74%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.28%.