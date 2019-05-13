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الإثنين، 13 مايو 2019 01:00 م
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2% بعد ساعتين من بدء التداول

الإثنين، 13 مايو 2019 12:11 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2% بعد ساعتين من بدء التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 13838 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 17156 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1574 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08%.


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