تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2% بعد ساعتين من بدء التداول

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 13838 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 17156 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1574 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08%.