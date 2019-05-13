تجهيز 30 مستشفى نموذجى بالجمهورية لأداء خدمات على غرار التأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة استكمال تجهيز 30 مستشفى نموذجى بمحافظات الجمهورية على 3 مراحل لتعمل بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة لليوم السابع، أنه يتم تطوير جميع الوحدات والمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاج بنفس آلية عمل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديد، وتابع : نحرص على رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية لتؤدى خدمات علاجية مجانية للمريض .

وتابع الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى، أن مستشفيات الصعيد لها أولوية كبيرة، واستطرد: حاليا هناك عدد كبير يخضع للتطوير ورفع الكفاءة والإحلال والتجديد .