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تجديد حبس متهمين فى قضية الاشتراك فى جماعة إرهابية

الإثنين، 13 مايو 2019 07:09 م
تجديد حبس متهمين فى قضية الاشتراك فى جماعة إرهابية نيابة أمن الدولة - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمين مصطفى ف، ورمضان أ 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

 

 

 


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