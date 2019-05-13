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تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" لـ9 يونيو المقبل

الإثنين، 13 مايو 2019 03:11 م
تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" لـ9 يونيو المقبل المستشار حسين قنديل
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لجلسة 9 يونيه لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

ويذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.


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