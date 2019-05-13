تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة القاهرة محاكمة "عاطلين بتهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص و4 طلقات خاصة به، إلى جلسة 18 يونيو للمرافعة .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين استخدام سلاح نارى دون ترخيص وأشارت تحريات مباحث قسم شرطة المرج بتلقى معلومة تفيد احراز المتهمين لسلاح نارى استعداد للتشاجر، بالبحث والتحريات تم التأكد من المعلومات الواردة، وتم ضبطهما والسلاح بحوزتهما وبمواجهتها اقرأ باحرازهما السلاح بقصد الدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيق معهم.