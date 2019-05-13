بيطرى الدقهلية: الاكتفاء الذاتى من الدواجن يتراوح بين 90 إلى 95%

قال الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، إنه تم المرور على مزارع الدواجن المنتشرة بكل مراكز المحافظة ورفع الإحداثيات لكل المزارع، وتم عمل متابعة الأمان الحيوى لهم جميعا، حيث تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن للتأكد من سلامتها وخلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

وأكد المنجى على قيام رؤساء أقسام الدواجن بالإدارات بالمتابعة، حيث يقومون بالتوجه للمزارع لمتابعة إرسال العينات إلى المعمل الإقليمى بجمصة، للتأكد من سلبيتها لمرض أنفلونزا الطيور واستخراج التصاريح اللازمة لبيع ونقل الطيور، وذلك فى إطار حصار الأمراض الوبائية والمشتركة ومنع انتشارها.

وأكد المنجى أنه بالرغم من أن مرض أنفلونزا الطيور استوطن فى مصر، إلا أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن يتراوح بين 90 إلى 95% والإنتاج المحلى كاف ويتزايد فى شهر رمضان، ويتم تنفيذ خطة على مستوى المحافظة لملاحقة مرض أنفلونزا الطيور.

فيما أكد الدكتور محمد هانى مالك مزرعة دواجن أن هناك ارتفاعا فى الأسعار خلال شهر رمضان وقال إن كيلو الدواجن الحية يتراوح بين 35 و39 جنيهًا، وهذا طبيعى خلال تلك الفترة نظرا للاستهلاك، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة تواجهنا فى ارتفاع أسعار الأعلاف، وكذلك ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات، رغم أن أغلبها أصبحت غير مجدية بسبب تحور الأمراض.

وأشار السيد بدوى مالك محل للدواجن قائلا: لقد سجل سعر كيلو الدجاج البلدى، للمستهلك العادى فى محلات التجزئة، ما بين 38 و45 جنيهًا، ومحافظة الدقهلية الأعلى سعرا، وارتفاع الأسعار.