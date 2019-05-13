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بيان لإيبراشية شبرا الخيمة: كاهن شبرا الخيمة تعرض لإطلاق نار والحادث جنائى

الإثنين، 13 مايو 2019 04:32 م
بيان لإيبراشية شبرا الخيمة: كاهن شبرا الخيمة تعرض لإطلاق نار والحادث جنائى القمص مقار سعد مقار كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الخيمة
سارة علام
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أعلنت إيبراشية شبرا الخيمة اليوم وفاة القمص مقار سعد مقار كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة أثر حادث إطلاق نار بيد أحد الفراشين بالكنيسة، مما أدى إلى مصرعه فور إطلاق النيران عليه.

 

وذكر بيان صادر عن الإيبراشية موقع باسم القمص إرميا عدلى وكيل الإيبراشية: "قامت المطرانية بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة، والواقعة محل التحقيق حاليًا مؤكدة أن الحادث جنائى القصد".

 

وتابع البيان: "نودع على رجاء القيامة كاهنًا وأبًا نشيطًا، خدم الكنيسة وشعبها بكل أمانة طوال مدة بلغت قرابة الربع قرن مقدمين تعزيات السماء لأسرته وشعبه وأخوته الكهنة".

 

واختتم البيان: "وسوف تعلن المطرانية ميعاد صلاة الجنازة فور انتهاء الإجراءات".

 


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