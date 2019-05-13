بولندا تلغى زيارة وفد إسرائيلى وسط خلاف حول إعادة ممتلكات يهودية

وارسو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الاثنين، أنها ألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد إسرائيلى برئاسة وزير العدالة الاجتماعية إيلى كوهين، وذلك بعد أن غيرت تل أبيب أعضاء الوفد.

وقالت الخارجية البولندية ـ فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ إن "بولندا قررت إلغاء زيارة ممثلين رسميين عن إسرائيل بعد أن غيرت الأخيرة وفى آخر لحظة أعضاء الوفد "، مضيفة أن المحادثات كان من المقرر أن تركز على إعادة الممتلكات اليهودية.

وتعتبر بولندا أن مسألة إعادة ممتلكات اليهود التى صودرت خلال الحرب العالمية الثانية هى مسألة مغلقة . وكان من المقرر أن يصل اليوم الاثنين الوفد الإسرائيلى إلى وارسو فى زيارة رسمية.