بعد ارتفاع التبادل التجارى بين مصر وكوريا.. 6 معلومات هامة عن اقتصاد "سيول"

كتب أمين صالح

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية بنسبة 247.7% خلال عام 2018 لتبلغ ما قيمته 313 مليون دولار، مقابل 90 مليون دولار فقط فى 2017، فى حين زادت أيضا الواردات الكورية إلى مصر لتصل إلى 1.8 مليار دولار فى 2018 بدلا من 1.3مليار دولار فى 2017، وبذلك ارتفع إجمال التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية ليسجل 2.2 مليار دولار ام 2018 مقابل 1.4 مليار دولار عام 2017، وفيما يلى نرصد 10 معلومات هامة عن اقتصاد كوريا الجنوبية: