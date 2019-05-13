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الإثنين، 13 مايو 2019 04:03 م
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بدء أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاستثمار فى الدول العربية

الإثنين، 13 مايو 2019 02:30 م
بدء أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاستثمار فى الدول العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاستثمار فى الدول العربية برئاسة الدكتور عمرو حيدر ممثل الهيئة العامة للاستثمار فى مصر ومشاركة ممثلى هيئات الاستثمار فى الدول العربية.

وقال الدكتور ثامر العانى مدير إدارة العلاقات الاقتصادية فى جامعة الدول العربية، إن الهدف من الاجتماع هو دراسة ملاحظات الدول العربية من اجل التوصل إلى اتفاقية جديدة للاستثمار بين الدول العربية لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية فى مجال الاستثمار ،خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الرقمى والتطورات العالمية فى مجال الاقتصاد.

وأضاف فى تصريح له على هامش الاجتماع، إن الهدف من هذه المناقشات التى تعقد على مدى ثلاثة أيام هو الأخذ بملاحظات عدد من الدول العربية على اتفاقية الاستثمار المعدلة التى أقرتها قمة الرياض الاقتصادية عام 2013 والتى لم تصادق عليها إلا حوالى عشر دول عربية نظرا لوجود عديد من الملاحظات من الدول الأعضاء عليها وذلك بسبب التطورات الاقتصادية الكبيرة التى حدثت فى العالم خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعى والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمى والمفاهيم الاقتصادية التى تغيرت فى العالم ليتم تضمينها فى الاتفاقية الجديدة للاستثمار بين الدول العربية .

وأشار إلى أن الاستثمارات البينية العربية ما زالت ضعيفة مقارنة بحجم الإنتاج العربى الكبير حيث بلغ الناتج المحلى ألإجمالى للدول العربية تريليونين و700مليار دولار عام 2018.

وشدد على أهمية وضع اتفاقية عربية جديدة للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات السابقة وتستوعب التطورات الاقتصادية العالمية وتشجع الاستثمارات البينية بين الدول العربية، مشيرا إلى انه سيتم عرض مشروع الاتفاقية العربية الجديدة على القمة العربية القادمة لاعتمادها، موضحا أن أول اتفاقية عربية للاستثمار تم إقرارها عام 1980 والمصادقة عليها عام 1981 وتم تعديلها فى قمة الرياض الاقتصادية 2013.

 


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