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الإثنين، 13 مايو 2019 12:58 م
خالد صلاح
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باكستان: اتفاق مع "النقد الدولى" للحصول على 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات

الإثنين، 13 مايو 2019 12:47 م
باكستان: اتفاق مع "النقد الدولى" للحصول على 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات صندوق النقد الدولي
أ ش أ
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توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج اقتراضي لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية عبد الحفيظ شيخ -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أن هذا الاتفاق جاء نتيجة لمناقشات استمرت عدة أشهر بين الحكومة الباكستانية وفريق صندوق النقد الدولي.

وذكر أن باكستان ستحصل على برنامج اقتراضي من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاثة القادمة، وأضاف أن باكستان ستحصل على هذا المبلغ بعد أن يوافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في واشنطن.

 


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