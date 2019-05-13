انطلاق معسكر للجيلين الرابع والخامس لأبناء المصريين بالخارج 14 يوليو

كتب محمود راغب

تنطلق النسخة الثالثة من معسكر «ويل سبرنج» المخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطنى فى هؤلاء الصغار.



ينطلق المعسكر تحت شعار «Come with a friend»؛ حيث يشارك أبناء المصريين فى الخارج ويرافقهم زملاؤهم من الدول التى يقيمون فيها بالخارج، لأول مرة فى المعسكرات التى تنظمها الوزارة أو تتعاون فيها؛ حيث يهدف ذلك فى المقام الأول للترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان فى ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.



وشهد بروتوكول التعاون مع «ويل سبرنج» استقبالًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة «اتكلم مصري»، لحث أبنائنا بالخارج على الحديث باللغة المصرية، وبلهجة مصر تحديدًا؛ لئلا يشعرأبناؤنا بالخارج بالتنمر عند قضائهم إجازاتهم في مصر.



و هذه النسخة من المعسكر تنطلق في الفترة من 14 حتى 19 يوليو المقبل في شرم الشيخ «مدينة السلام» وتستهدف الوصول إلى 100 ملتحق بالبرنامج، وتم تسجيل 80 طلب اشتراك حتى الآن، و يتم التسجيل عبر الرابط: https://www.wellspringegypt.com/overnight_camps



وبرنامج المعسكر يضم زيارة للمناطق الطبيعية والجبلية التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، بحضور المشاركين من أمريكا، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، والإمارات، والكويت، وإيطاليا وغيرهم، حيث يتفرغ الأطفال للاستمتاع بالطبيعة الخلّابة بعيدًا عن أي وسائل إلكترونية سواء الهواتف أو الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعى.



يذكر أن هناك معسكرًا سيتم تنظيمه أيضًا للعائلات المصرية بالخارج، التى تزور مصر، وسيتم عقده فى الفترة من 19 حتى 23 يوليو الجارى؛ لتعميق العلاقات بينهم، ودعم القيم المصرية الأصيلة.









