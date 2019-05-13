video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق معسكر للجيلين الرابع والخامس لأبناء المصريين بالخارج 14 يوليو

الإثنين، 13 مايو 2019 01:59 م
انطلاق معسكر للجيلين الرابع والخامس لأبناء المصريين بالخارج 14 يوليو المصريين فى الخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تنطلق النسخة الثالثة من معسكر «ويل سبرنج» المخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطنى فى هؤلاء الصغار.

ينطلق المعسكر تحت شعار «Come with a friend»؛ حيث يشارك أبناء المصريين فى الخارج ويرافقهم زملاؤهم من الدول التى يقيمون فيها بالخارج، لأول مرة فى المعسكرات التى تنظمها الوزارة أو تتعاون فيها؛ حيث يهدف ذلك فى المقام الأول للترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان فى ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.

  وشهد بروتوكول التعاون مع «ويل سبرنج» استقبالًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة «اتكلم مصري»، لحث أبنائنا بالخارج على الحديث باللغة المصرية، وبلهجة مصر تحديدًا؛ لئلا يشعرأبناؤنا بالخارج بالتنمر عند قضائهم إجازاتهم في مصر.

و هذه النسخة من المعسكر تنطلق في الفترة من 14 حتى 19 يوليو المقبل في شرم الشيخ «مدينة السلام» وتستهدف الوصول إلى 100 ملتحق بالبرنامج، وتم تسجيل 80 طلب اشتراك حتى الآن، و يتم التسجيل عبر الرابط: https://www.wellspringegypt.com/overnight_camps

وبرنامج المعسكر يضم زيارة للمناطق الطبيعية والجبلية التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، بحضور المشاركين من أمريكا، وكندا، وأستراليا، وألمانيا، والإمارات، والكويت، وإيطاليا وغيرهم، حيث يتفرغ الأطفال للاستمتاع بالطبيعة الخلّابة بعيدًا عن أي وسائل إلكترونية سواء الهواتف أو الكمبيوتر ومواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن هناك معسكرًا سيتم تنظيمه أيضًا للعائلات المصرية بالخارج، التى تزور مصر، وسيتم عقده فى الفترة من 19 حتى 23 يوليو الجارى؛ لتعميق العلاقات بينهم، ودعم القيم المصرية الأصيلة.




 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. انعقاد أولى اجتماعات لجنة الهجرة بحضور ممثلى الحكومة والهيئات المعنية

وفد من البنك الدولى يبحث مع مصر التعاون فى مجالات الهجرة والمغتربين

"الهجرة" تتواصل مع الجالية المصرية بالسعودية لحل أزمة صيادين مصريين فى ينبع

وزيرة الهجرة تبحث توفير عروض سياحة للمصريين بالخارج خلال فترة أجازاتهم

الهجرة تنشر فيديو تقدم نائب لبرلمان أونتاريو بمشروع إعلان "يوليو" شهر التراث المصرى

المصريين بالخارج

ابناء المصريين بالخارج

معسكرات الجيل الثانى

الجيل الثانى والثالث

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر العاجلة

أخبار مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة