اليونان تستهجن البيان التركى بشأن جزر بحر إيجة

أثينا /أ ش أ/

رفضت وزارة الخارجية اليونانية بشدة مزاعم نظيرتها التركية بأن اليونان تريد اقحام حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى النزاع بينها وبين تركيا.

ونقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية اليونانية ألكساندروس جينيماتاس قوله ، فى بيان اليوم ، "إن مثل هذه الادعاءات غير المقبولة والتى لا أساس لها ضد اليونان تقوض استقرار المنطقة وتماسك التحالف ، إن الادعاءات المماثلة ليس لها أى تأثير على الإطلاق فى القانون الدولى ، وتم الرد عليها بشكل مناسب ومتكرر".

وجاء فى نص البيان " نذكّر تركيا بأن الوضع القانونى لبحر إيجه قد تم توضيحه بشكل صريح ومما لا شك فيه فى معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947 ، لكن الأخيرة لا تمنح تركيا أى حقوق لأنها ليست أحد الأطراف".

وأضاف البيان "إضافة إلى ذلك، وعلى أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة، لن تتخلى اليونان أبدًا عن حقها فى اتخاذ التدابير المناسبة للدفاع القانونى عن سيادتها وسلامتها الإقليمية وحمايتها ، علاوة على ذلك ، تقدم تركيا مطالبات لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بالتشغيل المؤسسى لحلف الناتو وتنفيذ عملياتها فى بحر إيجه، وهو ما يعيقه دون مبرر".

وتابع "ندعو تركيا إلى احترام التزاماتها الناشئة عن المادة 1 من معاهدة واشنطن والمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، والامتناع الكامل عن أى تهديد باستخدام العنف أو الأعمال الفردية غير القانونية ، وإن الشرط الرئيسى للاستقرار فى منطقتنا المضطربة هو التنفيذ الصارم للقانون الدولى وقانون البحار، كما هو مطبق وليس كما ترغب تركيا فى تفسيره بشكل فردى بعيدا عن بقية العالم ، وفى هذا السياق فقط يمكن إجراء حوار صادق".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامى أقصوى قد قال " إن محاولات اليونان، جارنا وحليفنا ، لإساءة استخدام المنظمات الدولية ، بما فى ذلك الناتو، وجذبهم إلى هذه النزاعات بهدف تبرير مواقفها الوطنية ليست جديدة".

وأضاف أقصوى " تم إدراج جزر بحر إيجة الشرقية تحت وضع منزوع السلاح بموجب العديد من الاتفاقات الدولية ، بما فى ذلك معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947 ، وبالتالى على السفن العسكرية التى تعمل فى بحر إيجه فى إطار نشاط الناتو الامتناع عن زيارة جزر بحر إيجه منزوعة السلاح وفقا للقانون الدولي، بما فى ذلك التزود بالوقود أو زيارات الموانئ".

ونصت معاهدة لوزان ، فى الواقع ، على تجريد جزيرتى ليمنوس وساموثراكى اليونانية، اللتين تقعان بالقرب من مضيق الدردنيل ، من السلاح ، ونزعت المعاهدة ذاتها السلاح من مضيق الدردنيل وجزيرتين تركيتين قريبتين منه.

وتمنح معاهدة مونترو الموقعة فى عام 1936، أى بعد 13 عامًا من معاهدة لوزان، تركيا صراحة حق إعادة تسليح هذه المنطقة ، ولم تمنح اليونان حقًا صريحًا ، لا أحد يعرف السبب ، ولكن تركيا ، فى ذلك الوقت، اعترفت صراحةً ورسميًا بأن الحكم نفسه ينطبق على الجزيرتين اليونانيتين.

تم تجريد جزء من الجزر اليونانية ، ليسفوس وخيوس وساموس وإكاريا ، من السلاح امتثالا لمعاهدة لوزان ، لكن المعاهدة سمحت لليونان بالحفاظ على "العدد المعتاد" للقوات لضمان السلام ، وقوض التجريد الجزئى للسلاح البنية التحتية العسكرية المسموح بها فى الجزر فلم تتمكن اليونان من الحفاظ على قاعدة بحرية أو إقامة تحصينات.

وتم توقيع معاهدة باريس عام 1947 بين 20 من حلفاء الحرب العالمية الثانية وإيطاليا ، وكانت تلك التى أعطت جزر دوديكانيز لليونان ونصت على تجريدها من السلاح.