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الإثنين، 13 مايو 2019 12:57 ص
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اليوم.. بوتين يبدأ سلسلة من الاجتماعات الحكومية حول قضايا الدفاع

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
اليوم.. بوتين يبدأ سلسلة من الاجتماعات الحكومية حول قضايا الدفاع فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو أ ش أ
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قال السكرتير الصحفى للرئيس الروسى ديمترى بسكوف، الأحد، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبدأ اليوم الإثنين، سلسلة منتظمة من الاجتماعات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالدفاع.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن بيسكوف قوله إن الاجتماعات القادمة ستعقد فى شكل جديد، ويعقد بوتين اجتماعات حكومية منتظمة حول تطوير قطاع الدفاع فى البلاد، تقليديا فى الربيع والخريف، ومن بين القضايا التى نوقشت فى مثل هذه الاجتماعات هى تطوير أنواع القوات المسلحة والمؤسسات الدفاعية وتزويد الجيش الروسى بالأسلحة الحديثة وما إلى ذلك ويحضر الاجتماعات وزير الدفاع والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات الدفاع والوزراء الآخرين ورئيس الوكالات الحكومية.

وأعلن بوتين عن خطط لتحديث شكل هذه الاجتماعات فى اجتماع مع وزير الدفاع سيرجى شويجو ووزير الخارجية سيرجى لافروف فى فبراير الماضى عندما أعلن تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، ولم يكشف عن أى تفاصيل عن الشكل الجديد لكنه قال إنه يود رؤية التقدم فى الأعمال المتعلقة بأنظمة الأسلحة الجديدة Kinzhal و Peresvet و Avangard و Sarmat وغيرهم.

 


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