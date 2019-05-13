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اليوم السابع: 600 شخص فى ثانى قوائم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

الإثنين، 13 مايو 2019 07:00 م
اليوم السابع: 600 شخص فى ثانى قوائم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية اليوم السابع
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تحت عنوان "600 شخص فى ثانى قوائم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية ينشر اليوم السابع فى عدده المطبوع الصادر غدا تفاصيل القائمة الجديدة للمنضمين للمتحفظ على أموالهم، كما ينشر حوار عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية مختلفة.


 

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا
 

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600 شخص فى ثانى قوائم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
 

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اليوم السابع

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التحفظ على اموال الاخوان

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رئيس مصلحة الضرائب

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