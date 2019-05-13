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اليوم.. الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد دير القديسة دميانة بالبرارى

الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص
اليوم.. الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لمولد دير القديسة دميانة بالبرارى الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة
سارة علام
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يترأس الأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، اليوم، قداس الليلة الختامية لعيد القديسة دميانة، وذلك بديرها بالبرارى بحضور آلاف الأقباط.

القديسة دميانة عاشت بتولًا مع أربعين عذراء فى ديرها بالبرارى، تركت قصر والدها الوالى مرقص وصولجانه، وأخلصت لرسالة المسيح ومحبة الله، تصلى قيامًا وقعودًا، تتفكر فى دنيا زائلة وتستعد لآخرة قريبة، تبحث عن خلاصها من العالم، فتموت شهيدة بيد رسول الملك "دقلديانوس" الذى قتل فى عهده آلاف الشهداء المسيحيين بعدما رفضوا العودة إلى الوثنية فى مثل هذا اليوم بالقرن الثالث الميلادى، وبعد كل هذا العمر يصر الأقباط على تحية شهدائهم وتذكرهم فى أعيادهم، فتقام لهم الليالى، وتذبح تحت أقدامهم النذور، وتوهب لهم العطايا، وتطلب منهم البركة

القمص بطرس بطرس وكيل إيبراشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى قال لليوم السابع، إن احتفالات الدير بدأت الأسبوع الماضي وتنتهي اليوم تحت حراسة الشرطة التى سمحت بمبيت زوار الدير فى خيام مخصصة لهذا الغرض بالساحة الخارجية له، ووضعت شروطًا تضمن أمن وسلامة الزوار، مثل الاستجابة لتعليمات الكشافة الكنسية وتفتيش الحقائب الكبيرة وعدم اصطحاب الأسلحة والآلات الحادة.


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