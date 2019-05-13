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النيابة تستدعى أفراد أمن وعاملين بالكنيسة لسؤالهم عن واقعة مقتل كاهن شبرا الخيمة

الإثنين، 13 مايو 2019 07:09 م
النيابة تستدعى أفراد أمن وعاملين بالكنيسة لسؤالهم عن واقعة مقتل كاهن شبرا الخيمة الكاهن مقار سعد
القليوبية نيفين طه
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استدعت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها أفراد الأمن من رجال الشرطة المكلفين بتأمين كنيسة مار مرقس وكذلك العاملين بالكنيسة لسؤالهم حول ملابسات حادث مقتل راعى الكنيسة على يد خادم اليوم الاثنين.

 

وأكد أفراد الأمن أنهم مكلفون فقط بالتأمين من الخارج وليس لهم أى صلة بالكنيسة من الداخل وأنهم سمعوا صوت طلقات نارية فتوجهوا صوب مصدر الصوت فوجدوا القس فى حجرة المكتبة غارقا فى دمائه وبجواره طبنجة، وقاموا بالاتصال بالإسعاف فى محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد مصرع القس مقار 65 عاما راعى الكنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة اليوم الاثنين من سلاح نارى طبنجة على يد خادم الكنيسة ويدعى "كمال ش ش" 54 عاما ومقيم أم بيومى – دائرة قسم أول شبرا الخيمة متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس وتوفى على إثرها فى الحال.

 

وأدلى المتهم باعترفات تفصيلية أمام رجال الشرطة بقسم ثان إذ تضمنت الاعترافات قيامه بشراء السلاح المستخدم فى الواقعة "طبنجة" من شخص لا يعرف بياناته وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس واليوم عقب حدوث مشادة كلامية بينهما قام بإحضاره وأطلق الرصاص على المجنى عليه أثناء جلوسه داخل حجرته وفرا هاربا.

 

وأضاف المتهم أن الدافع وراء القتل وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق معه بمساعدته فى زواج نجلته على إعطائه مبالغ مالية ولم يف بذلك ومنذ يومين قام بإعطائه مبلغ مالى قدره 1000 جنيه فقط، اليوم عاود طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبة محدثا إصابته التى أودت بحياته وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة.

 

تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.


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