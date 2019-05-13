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المسمارى:الميليشيات تستخدم طائرات تركية مسيّرة في قصفت مواقع الجيش الوطنى

الإثنين، 13 مايو 2019 12:16 ص
المسمارى:الميليشيات تستخدم طائرات تركية مسيّرة في قصفت مواقع الجيش الوطنى اللواء أحمد المسمارى
كتب أيمن رمضان
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أكداللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أن جيوب تنظيم داعش الإرهابى في مناطق الجنوب، تشكل تهديدا أمنيا للسكان، ومن أجل ذلك  شن الجيش الليبى عشرات الغارات الجوية على مواقع للميليشيات خلال الأسبوع الماضى، من أجل الحفاظ على الليبيين.

 

وحذر المسمارى خلال مؤتمر صحفى له ببنى غازى، من الأخبار الكاذبة التى تروجها الكتائب الإلكترونية التابعة للتنظيمات الإرهابية من أجل زعزعة الأمور وضرب ثقة الشعب الليبيى، وتابع:"هناك صفحات تمارس العهر الإعلامى ولا تأخذوا إلا من خلالنا " ، مشيرا الى  أن الجيش الوطني يواصل استهداف تجمعات الميليشيات في طرابلس، كما استهدف طيران الجيش شاحنة إمداد لميليشيات الجويلي في طرابلس، مؤكداً أن الميليشيات تستخدم طائرات تركية مسيّرة في قصفت مواقع الجيش الوطنى.

 

 


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