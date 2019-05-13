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المرور: أرشفة إلكترونية لـ 250 وحدة تراخيص قريبا لحفظ ملفات السيارات

الإثنين، 13 مايو 2019 08:00 ص
المرور: أرشفة إلكترونية لـ 250 وحدة تراخيص قريبا لحفظ ملفات السيارات وحدة مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى، أن وحدات المرور على مستوى الجمهورية تسير فى خطة تم إعدادها للقيام بإدخال نظام الأرشيف الإلكترونى لكافة الرخص الخاصة بالمواطنين، حيث سيوفر الحيز المكانى المخصص بداخل الوحدات المرورية والاستغناء عن الأرشيف الورقى وأكوام المعاملات والملفات المتواجدة، وحفظ الملفات من الضياع مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيا بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق التى كانت تندلع بوحدات التراخيص.

وأوضح المصدر، أن الأرشفة تتم  من خلال شركة تنفذ المشروع لجميع الملفات الخاصة بالتراخيص على أجهزة إلكترونية وشاشات حديثة يتم تخزين جميع الملفات على هارد ديسك وإرساله لقاعدة البيانات لإدراجه مع الملفات التى تم الانتهاء.

وبدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالدراسة فى إدخال الأرشفة لـ 6 وحدات، وبدأت فى استقبال الملفات التى يتم الانتهاء منها من خلال أجهزة إلكترونية تم تجهيزها داخل الوحدات التى تم البدء فيها لتستوعب كافة الملفات وربطهم بجهاز، وإرسالهم إلى قاعدة بيانات المرور، حيث يتم وضعها داخل ملفات الوحدة التابعة لها.

وأشار المصدر، إلى أن الأرشيف الإلكترونى سيوفر الحيز المكانى المخصص بداخل الوحدات المرورية، وحفظ الملفات من الضياع مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيا، بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق مع ادخال أجهزة إلكترونية حديثة لاستيعاب بيانات السيارات.

وأضاف المصدر، أنه سيتم الانتهاء من أرشفة 250 وحدة مرورية خلال الفترة المقبلة، وسيساهم فى الحفاظ على أمن المواطن وبياناته وملف سيارته من الأعمال التخريبية أو الحرائق أو الأمطار أو التلاعب أو التزوير أو السرقة، متمنية أن يتم تعميم الفكرة على جميع وحدات التراخيص المتواجدة على مستوى المحافظات لحماية جميع الملفات من التلف.


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