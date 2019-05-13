video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تدين بشدة عمليات تخريب تعرضت لها 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات

الإثنين، 13 مايو 2019 12:47 م
الكويت تدين بشدة عمليات تخريب تعرضت لها 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لعمليات التخريب التى تعرضت لها أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات أمس الأحد.

 

وقال المصدر -فى بيان رسمى اليوم الإثنين- إن هذا العمل الإجرامى يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويمثل تصعيدًا للتوتر فى المنطقة، يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، الأمر الذى يتحتم معه تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي؛ لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة.

 


وأكد وقوف الكويت إلى جانب الإمارات، وتأييدها التام فى كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

 


وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية أعلنت، أمس، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أى أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أى تسرب لأى مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفن البترول فى مرمى نيران الفوضى.. الإمارات والسعودية تعلنان تعرض 6 سفن لأعمال تخريب فى المياه الإقليمية.. الرياض تحذر من المساس بحرية الملاحة حول العالم.. والعالم العربى يطالب بضمانات دولية لتلافى التكرار

البرلمان العربى يُدين استهداف 4 سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات

الجامعة العربية تدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

إيران تدعو إلى التحقيق فى حوادث تعرضت لها سفن قرب الإمارات

الأردن تدين بأشد العبارات تعرض 4 سفن لعمليات تخريب فى خليج عُمان

مجلس التعاون الخليجى يستنكر تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

انتفاضة خليجية ضد الاعتداء على سفن تجارية إماراتية بخليج عمان..الخارجية البحرينية: على المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته..ومحلل سعودى: تهديد مباشر للاقتصاد العالمى..وخبير خليجى: من يهدد أبو ظبى يهدد أمن العرب

الكويت

أخبار الكويت

أخبار عربية

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة