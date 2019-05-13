video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 08:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تدعو لتضافر جهود المجتمع الدولى لدعم العراق فى القضاء على الإرهاب

الإثنين، 13 مايو 2019 07:00 ص
الكويت تدعو لتضافر جهود المجتمع الدولى لدعم العراق فى القضاء على الإرهاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
أ ش أ
إضافة تعليق
 دعت الكويت مجددا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم ومساندة العراق، في مساعيه الرامية إلى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله واجتثاث جذوره.
 
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - في كلمته خلال أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عقدت في الكويت امس الأحد – "اليوم نستذكر نجاح العراق قبل أقل من عامين، في دحر ما يسمى بتنظيم (داعش) وتحرير أراضيه".
 
وأكد الشيخ صباح الخالد موقف الكويت الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة ما تبقى من تنظيمات إرهابية، مجددا موقف بلاده الداعم لجميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها العراق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئول كويتى: توافق مع العراق على حل العديد من القضايا العالقة بين البلدين

الكويت تستنكر وتدين بشدة التفجير الانتحارى بمدينة الصدر العراقية

الكويت

الإرهاب

داعش

صباح خالد الحمد

العرب

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة