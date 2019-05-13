الكويت تدعو لتضافر جهود المجتمع الدولى لدعم العراق فى القضاء على الإرهاب

دعت الكويت مجددا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم ومساندة العراق، في مساعيه الرامية إلى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله واجتثاث جذوره.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - في كلمته خلال أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي عقدت في الكويت امس الأحد – "اليوم نستذكر نجاح العراق قبل أقل من عامين، في دحر ما يسمى بتنظيم (داعش) وتحرير أراضيه".

وأكد الشيخ صباح الخالد موقف الكويت الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة ما تبقى من تنظيمات إرهابية، مجددا موقف بلاده الداعم لجميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها العراق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.