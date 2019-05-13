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القومى للمرأة بالإسكندرية يستخرج 96 بطاقة رقم قومى للسيدات المعيلة بالمجان

الإثنين، 13 مايو 2019 02:32 م
القومى للمرأة بالإسكندرية يستخرج 96 بطاقة رقم قومى للسيدات المعيلة بالمجان مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
الإسكندرية - جاكلين منير
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قام فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، تحت إشراف ماجدة الشاذلى مقررة الفرع صباح اليوم، بإستخراج 96 بطاقة للسيدات من فئات المرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالمجان وبدون غرامات بمناطق الدخيلة والماكس بديوان حى العجمى.

جاء ذلك تحت رعاية دكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس القومى للمرأة وبالتعاون مع مصلحه الأحوال المدنيه.

وتأتى الحملة ضمن حملة بطاقتك حقوقك التى تقوم على حصول السيدات على بطاقات الرقم القومى للإستفادة من الخدمات الحكومية وغير الحكومية المقدمه للمرأة. 

وأشارت مقررة الفرع أن الحمله مستمرة على مدار أيام الشهر الحالى فى المناطق الأكثر إحتياجا.

وفى سياق آخر، شن حى العامرية أول حملات لمواجهه البناء المخالف، وذلك فى ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حى العامرية أول، وبناء على تعليمات العميد فادى وديع نقولا رئيس الحى .

وقد أسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق والإدارات المعنية عن إزالة أسوار بقرية الألمان بالنهضة، إيقاف أعمال بناء سور بالطريق الصحراوى، إزالة كشك بجوار المسجد الكبير بقرية البيضا مهندسين، إيقاف أعمال بناء أعمدة أول علوى بقرية البيضا مهندسين.

وأكد الحى إنة جارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدى للمخالفات بنطاق الحى لإستعادة الإنضباط وفرض القانون .

 




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