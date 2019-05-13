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القبض على متهم استولى على 230 ألف جنيه من مواطن بداعى توظيف أقاربه بالخارج

الإثنين، 13 مايو 2019 11:24 ص
القبض على متهم استولى على 230 ألف جنيه من مواطن بداعى توظيف أقاربه بالخارج حبس - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والإحتيال على أخر، والحصول منه على مبالغ مالية مقابل توفير عقود عمل لبعض أقاربه بالدول العربية على غير الحقيقة.
 
ترجع الواقعة، عقب ورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة، مفادها قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على الأموال وعدم ردها والنصب عليهم.
 
وبالفحص، تبين قيام أحد الأشخاص ويقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص، والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (230 ألف جنيه) مقابل تدبير عقود عمل لبعض أقاربه بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 
تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

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