القبض على عاطل وبحوزته 12 قطعة حشيش فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، خلال حملة أمنية بنطاق القسم .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، والقوة المرافقة له من ضبط "م إ ي" وشهرته "محمد البلوزى" عاطل، ومقيم بكفر عصام التابعة لقسم أول طنطا، وبحوزته 12 قطعة حشيش، مبلغ مالى.

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر واخطار النيابة.