القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بحدائق القبة

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بمنطقة حدائق القبة .
تلقى قسم شرطة حدائق القبة، عدة بلاغات تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة وأغراضهم الشخصية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أنهم كلا من"جميل.و" ، و"حامد.ع" عاطلين وتم ضبطهم واعترف المتهمين بإرتكابهم وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب التغفيل.
وتمكنوا من سرقة 6 هواتف محمولة وبيعها لدى "محمد.م" سئ النية، وجارى ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة