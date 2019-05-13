القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بحدائق القبة

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بمنطقة حدائق القبة .

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، عدة بلاغات تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة وأغراضهم الشخصية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أنهم كلا من"جميل.و" ، و"حامد.ع" عاطلين وتم ضبطهم واعترف المتهمين بإرتكابهم وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب التغفيل.