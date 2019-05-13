video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بحدائق القبة

الإثنين، 13 مايو 2019 11:54 ص
القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بحدائق القبة متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين لسرقتهم هواتف المحمول بمنطقة حدائق القبة .
 
تلقى قسم شرطة حدائق القبة، عدة بلاغات تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة وأغراضهم الشخصية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أنهم كلا من"جميل.و" ، و"حامد.ع" عاطلين وتم ضبطهم واعترف المتهمين بإرتكابهم وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب التغفيل.
 
وتمكنوا من سرقة 6 هواتف محمولة وبيعها لدى "محمد.م" سئ النية، وجارى ضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

إصابة شخصان اثر حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة فى مدينة نصر

امن القاهرة

جريمة سرقة

الحوادث

حوادث اليوم

هواتف محمولة

حوادث و قضايا

اسلوب التغفيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة فى المدارس اليوم.. وتسليمها بدون مقابل

مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

مجدى يعقوب يشارك فى احتفالية ملكة بريطانيا بحاملى وسام الاستحقاق

تراجع وسقوط الطاغية.. هل كان الملك هنرى الثامن شريرا أم ضحية للمرض؟.. كتاب جديد يوضح الحقيقة ويؤكد: هنرى الثامن تزوج 3 مرات وقتل اثنتين منهن.. الملك كان مهووسا ومصابا بدستة أمراض

تراجع وسقوط الطاغية.. هل كان الملك هنرى الثامن شريرا أم ضحية للمرض؟.. كتاب جديد يوضح الحقيقة ويؤكد: هنرى الثامن تزوج 3 مرات وقتل اثنتين منهن.. الملك كان مهووسا ومصابا بدستة أمراض

أيام الخماسين المقدسة.. موسم رحلات قيادات الكنيسة للشمال.. البابا تواضروس يسافر لأوروبا سنويًا بعد عيد القيامة وينتدب سكرتيره للخدمة بالنمسا..الأنبا رافائيل باستراليا لمتابعة شئون الايبراشية بعد استقالة أسقفها

أيام الخماسين المقدسة.. موسم رحلات قيادات الكنيسة للشمال.. البابا تواضروس يسافر لأوروبا سنويًا بعد عيد القيامة وينتدب سكرتيره للخدمة بالنمسا..الأنبا رافائيل باستراليا لمتابعة شئون الايبراشية بعد استقالة أسقفها

لاسارتي يجتمع مع معاونيه للتحضير لمباراة الأهلى وإنبى

لاسارتي يجتمع مع معاونيه للتحضير لمباراة الأهلى وإنبى

الكريب والفيتوتشينى.. أسماء أكلات عالمية مسماة على أصحابها

الكريب والفيتوتشينى.. أسماء أكلات عالمية مسماة على أصحابها

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة